خالد بطراوي يكتب لوطن: بلدية البيرة والمستشفى الميداني

بهدوء، ومع كل الإحترام والمحبة للمجلس البلدي لبلدية البيرة الموّقرة، ومع الإعتزاز بالعلاقة الشخصية والمهنية التي تربطني بأعضاء المجلس البلدي وبكوادر وطواقم بلدية البيرة وجدت أن التساؤلات التي طرحها زميلي المهندس موسى جوّيد، العضو المقال من المجلس البلدي حول أموال دافعي الضرائب بخصوص المستشفى الميداني في محلها الى حد كبير، ولا يعني ذلك أنني أتفق مع زميلي في كل ما ذهب إليه من رأي.

بداية للقارىء العزيز فإن الموضوع يتعلق بقرار صدر عن مجلس بلدي بلدية البيرة الموّقرة إستجابة لمعطيات أفرزتها جائحة كورونا، وقضى القرار بإنشاء مستشفى ميداني في إحدى قاعات الإفراح ضمن منتزه بلدية البيرة.

ومن المعروف عالميا أن المستشفى الميداني يتم تشييده إبان الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، وتقوم إما القوات المسلحة أو وزارة الصحة في ذلك البلد بتشييده ليشكل محطة علاج إبتدائي محلي للمرضى تمهيدا لنقلهم الى المستشفيات الإعتيادية.

وفي حالتنا فإن طبيعة المرض والجائحة وهي فايروس كورونا تحتاج الى إقامة دائمة للحالات الصعبة لحين التشافي أو الموت - لا قدر الله- ولا إحتمال ثالث لهما.

إذا، فالمسألة ليست ترفا فكريا أو مجرد فكرة يحتمل تنفيذها الصواب أو الخطأ وإعادة التجربة والبناء عليها، بل مسألة حياتية تتعلق بحياة البشر، وتحتاج الى بنية تحتية كاملة متكاملة وليست مجزوءة وأطقم متخصصة من أطباء وممرضين وفنيي أشعة وصيادلة وفرق نظافة وتعقيم وفرق طعام وغير ذلك، وتحتاج أيضا الى طاقم هندسي متخصص في الأجهزة الطبية والاجهزة والتمديدات الصحية والكهربائية وتمديدات الغاز والأوكسجين للمستشفيات وغير ذلك الكثير الكثير، بالإضافة الى ترخيص من وزارة الصحة وهي جهة الإختصاص وموافقة من الدفاع المدني ولا أدري إن قامت هاتان الجهتان بفحص المستشفى الميداني وإستيفاءه لمتطلبات الترخيص والمواصفات.

فهل قام المجلس البلدي الموّقر بدراسة ذلك كله؟ أم تحمس لفكرة " العطاء والمساندة" و " فزعة العرب" دون القيام بدراسة شاملة مستفيضة لإمكانيات البلدية، وظنا منه أنه بإنشاء المستشفى الميداني يشكل إسنادا لجهود وزارة الصحة في تطويق جائحة كورونا؟ وأنه بإقامة المستشفى الميداني فهو يحذو حذو توأمه بلدية رام الله في إنشاء مستشفى ميداني.

كثير من الهيئات المحلية ادركت أن قدراتها محدودة وقامت بتقييم الموقف ( أي لم تكبر حجرها) وتوصلت أن أفضل مساهمة ممكنة سعيا للحد من جائحة كورونا تتمثل في تأمين مولدات الأوكسجين المنزلية والأدوية من فيتامين سي والزنك ومميعات الدم وغيرها كما وردت في البرتوكول الطبي في مناطق تلك الهيئات ورفد العيادات المحلية ببعض المستلزمات.

للعلم، فإن إنشاء بلدية رام الله للمستشفى الميداني قد تم بدراسة لقدرات وإمكانيات بلدية رام الله، التي أدركت منذ البداية أن دورها ينحصر فقط وفقط في تمويل المشروع، بينما تركت كل تفاصيله الى وزارة الصحة والجهات المختصة داخلها وتركت لهم إعداد التصاميم وكل المواصفات المطلوبة وإستدراج العروض وكان واضحا منذ البداية أن دورها ينحصر في تأمين التمويل اللازم وتم إقامة المستشفى الميداني على أرض مجمع رام الله الطبي وبالتالي أصبح جزء منه، فإن نقص على المستشفى الميداني أي شىء يكون المجمع الطبي بكل إمكانياته الساند المساعد. ناهيكم عن ذلك فقد شكل المستشفى الميداني على أرض المجمع الطبي برام الله حيزا إضافيا للمجمع نفسه عندما يكون هناك نقص في الأسرة في المجمع بشكل عام، بمعنى أنه وحتى في حالة إنحسار جائحة كورونا فقد يستمر المستشفى الميداني في تأمين أسرة إضافية للمجمع لمختلف الأمراض في حال نقص الأسرة.

فعلى ماذا إعتمد المجلس البلدي لبلدية البيرة الموّقرة عندما إتخذ القرار بإنشاء المستشفى الميداني ؟ ولماذا لم يكن دوره فقط وفقط منحصرا في تأمين الدعم المالي ليس أكثر وهو ما سنأتي عليه لاحقا.

وكما صرح المجلس البلدي لبلدية البيرة الموّقرة فإن إنشاء المستشفى الميداني سيرتكز من الناحية الفنية على دائرة التخطيط لديه ( غير المختصة بتصاميم المستشفيات أو المسشفيات الميدانية والإشراف عليها أثناء التنفيذ مع الإحترام لها) وسيرتكز على وزارة الصحة الفلسطينية ( التي حقيقة لم يتم تحديد دورها) وعلى إدارة طبية من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني/ فرع البيرة من ناحية توفير أطباء وممرضين وفنيين وكوادر أخرى، وعلى متدربين ومتدربات تمريض من جمعية إنعاش الأسرة وكذلك مطبخ الجمعية ولا أدري إن كان هناك جهات أخرى كان سيرتكز المجلس البلدي عليها.

لقد تم إفتتاح المستشفى الميداني بتاريخ 12/4/2021 في الوقت " بدل الضائع" عندما بدأت قبل ذلك بفترة وزارة الصحة في السيطرة على المرض من خلال إجراء الفحوصات الشاملة وحصر الخارطة الوبائية والشروع في تقديم المطاعيم وأيضا من خلال تجربة المواطنين في التعاطي مع جائحة كورونا حيث كان من بين أفراد كل عائلة فلسطينية مريضا واحدا على الأقل بفايروس كورونا تم معالجته في المنزل وإكتسبت بذلك العائلات خبرة ميدانية، ما دعا بعض المبادرات الخلاقة في كافة المواقع الى تأمين مولدات الأوكسجين المتنقلة بقدرة (5 لتر و 10 لتر/ ساعة) وأصبح هناك بروتوكولا معروفا لعلاج مرضى كورونا في البيوت وكان تحويل الحالات الصعبة الى المستشفيات التي خصصت لذلك.

لماذا لم تقل وزارة الصحة وبكل وضوح وبعد أن تشكر بلدية البيرة على حرصها وإستعدادها ، أن لا حاجة لإنشاء مستشفى ميداني، لماذا باركت عملية الإنشاء بل وشاركت في حفل الإفتتاح؟

لقد ذكر البيان الصحفي الصادر عن بلدية البيرة الموّقرة في حفل الإحتفال أن المستشفى الميداني يضم 47 سريرا ( وشاهدنا على صفحات التواصل الإجتماعي أول نوع من الأسرة جرى تغييره في الصور اللاحقة الى نوع مطابق للمواصفات) وانه قد تم تزويده بخدمات طبية متكاملة بالإضافة الى غرفة تعقيم ومختبر ووحدة عناية مكثفة وأن كل ذلك قد تم بجهد مشترك من الطواقم الفنية لبلدية البيرة وجمعية الهلال الأحمر ومساندة من جمعية أبناء البيرة في الوطن والمهجر وجمعية إنعاش الأسرة والجمعية الفلسطينية الخيرية ، وجميعهم طالما أنهم شركاء في الإنشاء ... مفترض أن يكونوا شركاء أيضا في الربح والخسارة، أم أننا نعمل بمقولة " للنصر مليون بطل وللخسارة عنصر واحد".

وعقّب السيد أمين عبد الحافظ غنيم ( وهو أستاذي في المدرسة الهاشمية ) بالقول " لو قدم هذا المشروع قبل أربعة أشهر عند إستفحال الجائحة لكان له قيمة وأما اليوم فاعتقد أنه فقد قيمته المرجوّة".

لعل إستاذي الفاضل الأستاذ أمين غنيم قد أصاب كبد الحقيقة، فقد جاء إنشاء المستشفى الميداني من وجهة نظري المتواضعة متأخرا كثيرا مثل ذلك الشخص الذي " ذهب الى الحج والناس مروحة"، وحتى أثناء تنفيذ المستشفى الميداني، ألم يلحظ أي من أعضاء المجلس البلدي الموّقر وكل الجهات التي شاركت أن لا حاجة للإستمرار في المضي بإنشاء المستشفى الميداني الذي فقد مبرر وجوده لأن معطيات الواقع آنذاك تشير الى إنحسار الحاجة الى هكذا مستشفيات وأن وزارة الصحة قادرة على إستيعاب أعداد مرضى كورونا التي بدأت بالتناقص، لذلك فالمسؤولية بالأساس مسؤولية المجلس البلدي وأيضا كل جهة ذات علاقة أساءت تقدير الموقف و/او إلتزمت الصمت وهي تعلم أن لا حاجة للمستشفى الميداني.

أم أن المسألة أصحبت مثل الذي " الذي أخذته العزّة بالإثم" وبالمناسبة يا جماعة – العناد كفر- كما يقولون.

إرتجالية القرار، التساوق مع المزاج العام والحالة السائدة ، عدم دراسة الإمكانيات، سوء تقدير الموقف، سوء تقدير التوقيت، عدم توفر الجرأة للتراجع خوفا من سيل الإنتقادات – على ما يبدو – وعوامل أخرى أدت الى أن يكون هذا الجهد – لشديد الأسف - هباءا منثورا. وفي داخلي أحمد الخالق عزّ وجلّ أن مريضا واحدا لم يتلق علاجا في هذا المستشفى الميداني وحمى الله الجميع.

ماذا عن التكاليف المباشرة التي بتقديراتي الشخصية زادت عن (600 الف شيكل)؟ أليس من حق المواطن وكما قال زميلي المهندس موسى جويد أن يعرف بالتفاصيل المملة هذه التكاليف التي تكبدتها البلدية فجزء منها من أموال دافعي الضرائب؟

وماذا عن عملية تفكيك المستشفى الميداني التي تجري حاليا وهل من لجنة مشرفة وهل من لجنة إستلام؟، ما مصير أجهزته ومعداته وكل ما يتعلق به التي أصبحت قانونا من "أصول البلدية" والتي يحظر التبرع بها أو بيعها أو غير ذلك إلا بقرار من المجلس البلدي مرهونا بموافقة وزير الحكم المحلي.

ناهيكم عن ذلك، وقد أثبت المستشفى الميداني أن الخدمات التي قدمها كانت "صفرا" فما هي خسائر بلدية البيرة المتمثلة في عوائد تلزيم قاعة المنتزة وإعادتها على ما كانت عليه مع كل ما يلزم من إزالة وإعادة تأهيل وخاصة الأسقف والأرضيات ( بكلفة لا تقل في تقديري عن خمسة وأربعين الف شيكل)، وإعادة تمديدات الكهرباء الى ما كانت عليه، وماذا عن خسائر الجهة المتضمنة للمنتزة تلك الخسائر السابقة والحالية واللاحقة في موسم الإحتفالات وقد سمحت الجهات المختصة إقامة الحفلات ( بنصف عبء إشغال).

المواطن ..... صراحة من حقه أن يعرف ذلك كله، من خلال كشف تفصيلي مدقق من مدقق حسابات قانوني بالخسائر ( المباشرة وغير المباشرة) جراء إجتهاد المجلس البلدي بإقامة المستشفى الميداني بما في ذلك تكلفة حفل الإفتتاح ( من حلويات ومملحات ومشاريب وخلافه) ومن المفترض أن تتحمل كل هذه الخسائر الجهات الشريكة بنسب يتفق عليها.

وماذا بعد؟

نحن بحاجة إلي إستخلاص العبر والنتائج، نحن بحاجة الى البناء على هذه التجربة، ونحن أيضا بحاجة الى تعزيز ثقافة الإعتذار، وأعتقد أن على المجلس البلدي لبلدية البيرة الموّقرة وجميع الجهات التي شاركت وبأقل تقدير أن تعتذر لتجربة المستشفى الميداني فمن إجتهد فأصاب فله أجران ومن إجتهد فأخطأ فله أجر واحد.

خلاف المرء لا ينف للود قضية، أسجل إحترامي الشديد للمجلس البلدي الموّقر ولطواقم البلدية راجيا أن يتم النظر الى مقالتي هذه في إطارها الصحيح المتمثل في إستخلاص العبر والنتائج للبناء عليها وأن لا يستخدمها أي كان لأهداف خاصة به غير أهداف المقالة، لك لا تتحول المقالة عند البعض الى " كلمة حق يراد بها من البعض الباطل".

والبيره ..... أحلى ديره بهذه التجارب وهذه الحوارات ووجهات النظر وبالعمل تزدهر المدينة.