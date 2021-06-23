حكومة الاحتلال الجديدة تصادق على أول الخطط الاستيطانية

وطن: زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إنّ حكومة الاحتلال الجديدة وافقت على خطط جديدة لإقامة وحدات استيطانية جديدة على فوق أراضي مدينتي القدس وسلفيت.

وذكرت القناة (12) العبرية أن ما يسمى "اللجنة الفرعية للاستيطان" التابعة لما يسمى "لإدارة المدنية" وافقت على 31 خطة بناء في مستوطنات "إلكانا" و"ميشور أدوميم".

وأوضحت القناة أن ذلك يأتي ايذانَا لإيداعها والمصادقة عليها، وهي أول الخطط التي توافق عليها حكومة "بينيت-لابيد".