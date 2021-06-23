الاحتلال يمدد اعتقال الأسير الجريح أحمد فقها حتى الـ28 من تموز المقبل

وطن: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير الجريح أحمد فقها (19 عاما) من طولكرم، حتى الـ28 من تموز المقبل.

وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأن الأسير فقها اُعتقل في السابع من أيار/ مايو الماضي، بعد إصابته برصاص الاحتلال في عدة أنحاء من جسده بالقرب من حاجز سالم العسكري، واستشهد اثنان من رفاقه يومها.

وأضاف أن فقها يعاني فقها من فقدان النظر في عينه اليسرى، وحتى اليوم يعاني من وجود شظايا في رأسه، وجرح مفتوح في خاصرته، علما أنه يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وما يزال بحاجة لمتابعة صحية حثيثة.