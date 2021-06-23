وطن تتابع ملف انتخابات نقابة المحامين | العدل العليا توقف الانتخابات.. محامون مرشحون يعلقون لـوطن

محامون مرشحون لـوطن: قرار محكمة العدل العليا بوقف انتخابات النقابة خطير ويضرب العملية الديمقراطية ويمس بالقانون الأساسي

وطن: قررت محكمة العدل العليا وقف انتخابات نقابة المحامين لحين البت في الدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين لوقف لانتخابات حتى يكون انتخاب مجلس النقابة منفصل عن انتخاب النقيب.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات نقابة المحامين في تاريخ 9 يوليو/ تموز القادم.

نقيب المحامين لـوطن: ملتزمون بقرار المحكمة

وتعليقا على قرار المحكمة، أعرب نقيب المحامين جواد عبيدات لـوطن، التزام النقابة بالقرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.

وأوضح عبيدات أن القرار جاء بعد طعن أحد المحامين في تفسير نص قانوني يخص انتخابات نقابة المحامين، حيث كان خلاف بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الدستورية ام المحكمة الإدارية، لكن اليوم المحكمة الإدارية قامت بإيقاف العملية الانتخابية لحين البت في الدعوى وهو قرار تمهيدي "مؤقت" لحين صدور قرار النهائي، وقد تحتاج هذه العملية اشهر حسب سرعة تعيين الجلسات لدى المحكمة العليا.

وحول إن كان القرار له بعد سياسي، قال عبيدات: لا أريد أن أخلط الأوراق لكن هذا الموضوع قدم من قبل محامي كان قد تحدث بموضوع الطعن قبل سنوات وقبل ان تأتي هذه الازمات وقبل ان يكون هناك انتخابات تشريعية وكان قد تقدم بكتاب لنقابة المحامين وقال انه بصدد الطعن في عملية الانتخاب حتى يتم انتخاب النقيب بورقة مستقلة من قبل الهيئة العامة وليس من قبل أعضاء النقابة.

درعاوي لـوطن: القرار غريب ومفاجئ، ويأتي وفي سياق هدم ما تبقى من شرعيات بعض المؤسسات العامة

وتعليقا على ذلك، قال المرشح والناطق باسم "ائتلاف النقابة للجميع" المحامي داود درعاوي، لـوطن، إن "ما ذهبت إليه المحكمة في هذا القرار المعقد لا ينفصل عن الحالة الشاذة التي يعيشها النظام السياسي وكافة مؤسساته بما فيها المؤسسة القضائية التي تم الاستيلاء عليها من خلال القرارات بقانون".

وأضاف درعاوي: استخدام هذه الأدوات لضرب العملية الديمقراطية وحقوق المنتسبين للنقابات في اختيار ممثليهم، هو مساس بالقانون الأساسي وحق المشاركة السياسية.

ووصف قرار المحكمة بأنه "غريب ومفاجئ، ويأتي وفي سياق هدم ما تبقى من شرعيات لبعض المؤسسات العامة".

وقال: على ما يبدو اننا لازلنا نعيش حالة الفوضى التشريعية والقضائية، ولاسيما ان هذا القرار سيخلق ازمة حقيقية في قطاع غزة، إذ هل ستلتزم به النقابة في غزة ام لا؟ وما اثره على الكتل الانتخابية داخل قطاع غزة ؟.

وأضاف: هذا من الإجراءات التي تعزز من استمرار حالة الانقسام ، واذكاء نارها من جديد، وربط الموضوع بأبعاد سياسية وأزمة يعاني منها النظام السياسي.

وتابع: هذا القرار سيعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي ومؤسساته لأنه لا يمكن فصله عن تأجيل الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية واعاقة انتخابات نقابة المحامين قبل شهر ونصف.

وحول الدعوى، أوضح درعاوي أن الدعوى تقدم بها احد المحامين بداعي ان انتخابات مجلس نقابة المحامين يجب ان يكون بروقة مستقلة عن انتخاب نقيب المحامين وهذا النص يتعلق بنص مواد قانون نقابة المحامين للعام 1999 لكن ما هو مفاجئ قرار المحكمة باتخاذ مثل هذا القرار خاصة ان هناك تعديلات طرأت على قانون نقابة المحامين أنشأت مركزين مستقلين ماليا واداريا في الضفة وغزة.

وقال: بالتالي لا يمكن تطبيق النص من الناحية العملية لان عدد أعضاء المجلس 15 عضوا (6 في غزة، و9 في الضفة) بالتالي انتخاب النقيب بورقة منفصلة يتطلب تعديلات إضافية بالقانون تضيف النقيب لعدد أعضاء المجلس بحيث لا يكون على حساب الـ15 عضوا، إضافة إلى أنه يوجد عوائق موضوعية لها علاقة بوجود الاحتلال تمنع من ان يكون هناك مركز انتخابي واحد في الضفة والقطاع لغايات انتخاب النقيب على غرار نقابة المحامين في الأردن.

وأضاف: نحن بسبب واقع الاحتلال يوجد مراكز انتخابية مستقلة في الضفة وغزة بالتالي انتخاب النقيب يتطلب مركز انتخابي واحد في الضفة والقطاع، وهذا من الناحية العملية مستحيل في هذه الظروف.

وبيّن درعاوي أن مجلس النقابة الحالي يبقى بحكم قرار المحكمة اليوم، مسيرا لأعمال مجلس النقابة لحين اجراء الانتخابات.

الشلة لـوطن: القرار يضر بالمصلحة الوطنية وبمصلحة المحامين ونقابتهم، وأدى لحالة غضب في صفوف المحامين

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين ومرشح كتلة القدس لخوض انتخابات نقابة المحامين، امجد الشلة لـوطن، نحن لا نمتلك الا ان نمتثل لقرار المحكمة ونحترمه، لكنه ضرب العملية الانتخابية في نقابة المحامين، ويضع مليون علامة استفهام في هذا التوقيت، إذ لا نعرف من يخدم ؟ ومن يريد ان يقف في وجه استحقاق ديمقراطي للمحامين الفلسطينيين والذي ممكن من خلال هذا القرار ان يتم مصادرة حق المحامي في انتخاب ممثله في مجلس النقابة؟. مضيفا: اعتقد ان القرار فيه كثير من الشوائب.

وأضاف: نحن كمحامين وكنقابة نرفع شعارات الحرية والديمقراطية ونحن اشرس المدافعين عن الديمقراطية في فلسطين ونعتبر ان القضاء هو صمام الأمان والحامي للعملية الديمقراطية، نتفاجأ من مثل هذا القرار، واذي أتى في سياقات مجهولة لا نعرف على ماذا استندت.

وتابع: من الجانب القانوني، نحن دراسين لقانوننا ونعرف المواد التي تحكمنا ونعرف التعديلات التي طرأت على القانون في عام 2011، اما من الجانب الأسمى والأهم هو حرمان المحامي من ان يختار من يمثله في الدورة القادمة، وهذا هذا قرار خطير.

وقال الشلة: كتلة القدس المرشحة لخوض انتخابات نقابة المحامين تعتبر ان مثل هذا القرار يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية وبمصلحة نقابة المحامين وكل محامي، وهذه مصادرة لحق المحامي في اختيار مرشحه.

وأضاف: نقابة المحامين اعتادت ان تكون نموذجا يحتذى به في ديمومة العملية الديمقراطية، وان يكون قرارها وطني مستقل، لكن بعد القرار نحن فعلا مستائين وفي حالة غضب عارمة في صفوف المحامين، والاهم من ذلك أنه ضرب للاستحقاق الديمقراطي والحياة الديمقراطية لدى النقابة وجمهور المحامين.

وأوضح الشلة أن القرار المحكمة قد يخضع للتفسير اذا كان يوجد وجه قانوني من الأصل له، وجهة التفسير حسب القانون الأساسي الفلسطيني هي المحكمة الدستورية.

وبيّن أنه منذ تأسيس نقابة المحامين يوجد دائرتين انتخابيتين، واحدة في غزة والثانية في الضفة، والفريقين يجتمعان فقط في اختيار النقيب ، وفي وحالة وجود غموض في تفسير القانون، فجهة التفسير هي المحكمة الدستورية.

وقال: هاجمنا الاحتلال عندما منع الانتخابات في القدس، ونعتبر أن وقف انتخابات النقابة هو ضرب للحياة الديمقراطية في نقابة المحامين.

الربعي لـوطن: قرار وقف انتخابات النقابة أمر في غاية الخطورة ويأتي في خانة تأجيل الانتخابات العامة

أما المرشح المستقل المحامي غاندي الربعي، فقال لـوطن: نحترم القرارات القضائية لكن للأسف الشديد الوطن يعيش حالة عدم تجديد أي مشروعية لا انتخابات تشريعية ولا رئاسية وحتى وصل الامر الى انتخابات النقابات.

وأضاف: معاملة انتخابات الهيئات العامة وحقوق الشعب الفلسطيني دون احترام لان حق الانتخاب هو حق اصيل تقدم على حقوق الافراد.. هذا أمر في غاية الخطورة.

واعتبر أن قرار المحكمة يوضع في خانة العملية السياسية لتأجيل الانتخابات ، وقد رأينا تأجيلا تعسفيا للانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، وكأن القضية أصبحت بأن الشعب الفلسطيني ملزم دون انتخابات.

وحول الخطوات القادمة ردا على قرار المحكمة، قال الربعي: انسق مع زملائي ونريد موقفا من نقابة المحامين التي لا تزال تمثل جموع المحامين، كما نريد موقفا من الكتل المترشحة والهيئة العامة والمرشحين المستقلين، ونريد دعم المؤسسات المجتمع المدني والاعلام في الحق بالانتخابات.

وينص تعديل المادة (37) من قانون نقابة المحامين، على:

1 .1 تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأول من شهر نيسان من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة(36) من القانون الأصلي.

2 .2 تجري الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل ثلاث سنوات في الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.

3 .3 اذا تعذر اجراء انتخابات مجلس النقابة لظروف قاهرة، في مركزي النقابة أو في أي منهما،

في الموعد المحدد لاجرائها، يستمر أعضاء مجلس النقابة أو مجلس المركز الذي تعذر اجراء

الانتخابات فيه باشغال مراكزهم، إلى حين زوال تلك الأسباب واجراء الانتخابات باعتبارها

استحقاقا قانونيا.