الاحتلال يجرف أرضًا زراعية في اللقية بالنقب المحتل

وطن: جرفت آليات الاحتلال بمرافقة عناصر من الشرطة أرضًا زراعية في قرية اللقية بالنقب، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد المجلس المحلي في قرية اللقية أن عناصر من الشرطة رافقت آليات التجريف التي استهدفت ما يقارب 20 شجرة زيتون في الأرض.

وأوضحت مصادر محلية أنه وعلى الرغم من أن اللقيّة قرية معترف بها إلّا أن ما يُسمى وحدة الإنفاذ في دائرة أراضي “إسرائيل” تقوم بمتابعة بعض الأراضي في القرية للتضييق على الأهالي واقتلاع ما يزرعونه.

وأشارت المصادر أن عمليات هدم المباني وتجريف الأراضي الزراعية وتخريبها متواصلة منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى خسائر كبير في صفوف الفلسطينيين.

المصدر : الجرمق