وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 176 اصابة جديدة بفايروس كورونا دون تسجيل أي وفاة في غزة والضفة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 2، نابلس 10، جنين 5، طولكرم 1، رام الله والبيرة 3، الخليل 1، قطاع غزة 154".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 10، طولكرم 3، رام الله والبيرة 2، الخليل 3، قطاع غزة 100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 467,225 بينهم 311,683 تلقوا الجرعتين من اللقاح.