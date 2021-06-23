154 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 154 إصابة بكورونا و100 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 945 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل وفيات.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 76، بينهم 43 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 113450، بينهم 2815 حالة نشطة، و109579 متعافيًا، و1056 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 61781 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 207200 جرعة لقاح، تكفي 103600 شخص.