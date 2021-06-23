المعابر والحدود لوطن: لا معلومات لدينا حول "إعفاء" الفلسطينين الذين تلقوا اللقاح من التسجيل عبر منصة السفر

وطن: أكد نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود لـوطن، ان لا معلومات لدى الهيئة حول الأخبار المتداولة عن إعفاء الفلسطينيين الذي تلقوا اللقاح من التسجيل عبر منصة السفر إلى الأردن.

وكانت مواقع إخبارية اردنية نقلت عن وزير الداخلية مازن الفراية قوله انه "تقرر اعتبارا من اليوم الأربعاء، اعفاء القادمين من الاشقاء الفلسطينيين من متلقي الجرعتين التسجيل عبر المنصة وذلك للراغبين بالعودة من الضفة الغربية الى الاردن عبر جسر الملك حسين".

وفي وقت سابق كان محمد جميل الظهراوي رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الاردني، قال لـ وطن "لا يجوز ان تكون هذه المنصة التي تمنع ابناء الوطن الواحد من التنقل بين محافظات الوطن، هذا شيء مقلق و مؤرق وعمل ارباكاً على المستوى الاقتصادي والسياحي والاجتماعي".

وأضاف الظهراوي "للأسف يجب ان يكون هناك حركة دبلوماسية من السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، فأنا لا أرى اي تحرك باتجاه الضغط لإلغاء المنصة او تسهيل السفر، خاصة ان هذه مصلحة اقتصادية ووطنية عليا للسلطة الفلسطينية كما هي للأردن". للمزيد اضغط هنا