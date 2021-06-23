84598 طالبا يتوجهون الخميس لتقديم امتحان الثانوية العامة

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات؛ لعقد امتحان الثانوية العامة صباح يوم غد الخميس في جميع أنحاء الوطن، بما يشمل القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية بالخارج، إذ سيتوجه 84598 طالباً/ة لتقديم الامتحان، موزعين على 896 قاعة.

وأشارت "التربية" إلى أن العدد الكلي للعاملين يبلغ حوالي نحو 25 ألفاً موزعين ما بين مراقب ومصحح وإداري وفني وعامل في الامتحان.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني جاهزية الوزارة لعقد الامتحان رغم تحديات وآثار فرضها المشهد الكوروني والعدوان الأخير على القدس وقطاع غزة في كافة أرجاء الوطن، لافتاً إلى أن تجربة فلسطين العام الماضي قدمت أنموذجاً ملهماً يحتذى به؛ بما يؤكد أن هذه التجربة تؤسس لعمل تكاملي تكاتفت فيه جهود الوزارة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية؛ للحفاظ على هذا الامتحان وجودته ومعاييره.

وبين الوزير أن تنظيم الامتحان يتم وفق قواعد البروتوكول الصحي؛ وبما يراعي معايير التباعد الجسدي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء، مؤكداً أن الامتحان يقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص؛ وبما يضمن معايير الجودة الشاملة في كامل إجراءات هذا الامتحان.

كما تمنى عورتاني للطلبة النجاح والتوفيق، مستذكراً طلبة المدارس، ومنهم طلبة الثانوية العامة، الذين ارتقوا شهداء خلال عدوان الاحتلال الأخير على القدس وغزة ومختلف أنحاء الوطن، مجدداً في الوقت ذاته اعتزازه بجهود أبناء السلك التربوي؛ على ما بذلوه من جهود ومتابعات في سبيل إنجاح عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له.