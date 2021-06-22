الاحتلال يواصل التضييق على أهالي حي الشيخ جراح ويعتدي على شاب

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، التضييق على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال الناشط صالح ذياب، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في الحي، وفتشته، واعتدت عليه بالضرب بحجة أن شبانا ألقوا حجارة من منزله.

وأضاف، أن مستوطنين جابوا شوارع الحي في محاولة لتوتير الأجواء واستفزاز السكان.

وينفذ المستوطنون، بدعم من قوات الاحتلال، حملة ممنهجة منذ أكثر من شهرين، تتمثل بالتضييق على سكان الحي والاعتداء عليهم واعتقالهم، في محاولة لتهجيرهم من منازلهم.

(وفا)