المبادرة الوطنية تدعو إلى عقد اجتماع سريع للأمناء العامين تنبثق عنه قيادة وطنية موحدة وتوافق وطني على لجنة إعمار موحدة



وطن: دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى عقد اجتماع سريع للأمناء العامين للقوى الفلسطينية تنبثق عنه قيادة وطنية موحدة تعمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الخطيرة و الحصار الإجرامي ضد قطاع غزة وما يقوم به الاحتلال بكل مؤسساته من قمع وتنكيل واضطهاد عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت المبادرة إن احدى المهمات الملحة لهذه القيادة هو تشكيل لجنة اعمار موحدة بالتوافق الوطني بين الجميع تتسم بالمهنية والشفافية وتضمن تمثيل المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتجابه الضغوط الإسرائيلية لتعطيل عملية اعادة الاعمار وفرض شروط لإعاقتها.

وأكدت المبادرة أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة صمود جبارة في قطاع غزة ومعارك باسلة في الشيخ جراح وبيتا و نعلين و سلوان و باب العامود و المسجد الأقصى وسائر أرجاء الأراضي المحتلة هو وحدة النضال والقيادة والابتعاد عن كل أشكال الصراعات الداخلية و التفرد و التعصب الحزبي.