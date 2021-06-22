المقاومة تتوعد ..لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استفزازات الاحتلال

وطن: أكد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مماطلة وتسويف الاحتلال "الاسرائيلي" في ملف إعادة إعمار قطاع غزة ، واستمرار الحصار و الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى.

وطالبت الفصائل في بيان لها، الوسطاء بالضغط على الاحتلال للإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء ملف إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال، وضرورة وقف الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى، مؤكدة بانها لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه المماطلة والتسويف.

ودعت الفصائل شعبنا المنتفض في الضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وإشعال الأرض الفلسطينية ناراً تحت أقدام الصهاينة المحتلين، مؤكدة على ضرورة استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تضم كافة فصائل العمل الوطني وفصائل المقاومة.

ووجهت الفصائل التحية لأهلنا وشبابنا الثائر في بلدات بيتا وبيت دجن الذين انتفضوا رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة، ونؤكد دعمنا لفعاليات الإرباك الليلي والمقاومة الشعبية في الضفة المحتلة.