وزير التربية يلتقي طلبة "البرلمان الطلابي" ومجلس أطفال فلسطين" للاطلاع على تقارير حول التعليم الإلكتروني في ظل الجائحة

وطن: التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني مع أعضاء البرلمان الطلابي الموحد ومجلس أطفال فلسطين، اليوم، وذلك للحديث عن التقارير والأبحاث التي أعدها الطلبة حول تحديات التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا.

واستعرض طلبة البرلمان والمجلس نتائج الدراسة البحثية التي تم إجراؤها، وتسليط الضوء على آراء الطلبة حول التعليم الإلكتروني، والعنف في المدارس.

كما قدّم الطلبة عدة مداخلات حول قضايا تخص التعليم عن بعد في ظل الجائحة، واقتراحات أخرى خاصة بتطوير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين خالد قزمار، وممثلي المؤسسات الشريكة، وعدد من المرشدين التربويين.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية عقد لقاءات دورية مع الطلبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم بمختلف المجالات خاصة منهجيات البحث العلمي الكمي والنوعي، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستماع لأصوات الطلبة حول مختلف جوانب الشأن التربوي، وتعميقاً للشراكة مع الطلبة باعتبارهم "قلب الأمر"، والاستماع لهم هو أمر مهم.

بدوره، شكر قزمار وزارة التربية جهودها في الحفاظ على تحقيق الاستدامة في مجالات التواصل مع الطلبة للحديث عن التحديات التي تواجههم ومناقشة سبل التغلب عليها.

من جانبه، أشاد الحواش بالشراكة الناجرة مع المؤسسات الشريكة، مؤكداً أهمية تبني مخرجات اللقاء والبناء عليها وتطويرها من أجل خدمة العملية التعليمية.