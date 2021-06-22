الشرطة: مواصلة التحقيق في ظروف وفاة الضابط علاء زهران في نابلس

وطن: اكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة والاجهزة الأمنية لا زالت تباشر إجراءات البحث والتحري بإشراف مباشر من النيابة العامة والنيابة العسكرية اللتان تباشران أعمال التحقيق وفقا للقانون لتبيان ظروف وملابسات وفاة ضابط في جهاز الأمن الوطني فجر اليوم الثلاثاء.

واضاف أن النيابة العامة أمرت صباح اليوم بتحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.

وتضاربت الأنباء حول وفاة النقيب في الأمن الوطني علاء زهران في نابلس، فقد نشرت أنباء أولية فجر اليوم، تفيد بأن الضابط استشهد بعد الاعتداء عليه من قبل مستوطنين قرب دير شرف غرب نابلس، لكن لم تؤكد أي جهة فلسطينية رسمية عملية الاعتداء عليه من قبل المستوطنين او الاحتلال، وفتحت تحقيقا في الجريمة لمعرفة إن كانت استشهاد أو قتل على خلفية جنائية.

وقد وصل الضابط زهران إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينه نابلس بجروح خطيرة، فجر اليوم، وفارق الحياة بعد وقت قصير.

ويعمل الملازم أول/ علاء خالد محمد زهران في الفرقة الموسيقية في قوات الأمن الفلسطيني، وهو من مدينة طولكرم ويسكن في مدينه نابلس متزوج وله بنتان.