جمعية أصالة تطلق حملة "إلكم من بيتي" للسنة الثانية

وطن: أطلقت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة حملة "إلكم من بيتي" للسنة الثانية على التوالي لتوزيع مجموعة من الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في مدينة رام الله.

وتنفذ جمعية أصالة هذه الحملة بهدف دعم ومساندة النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت منها ٢١ سيدة من عضوات الجمعية اللواتي يمتلكن مشاريع في مجال التصنيع الغذائي متوزعة في مدن الضفة الغربية.

وقالت ميرنا زيادة مديرة البرامج في الجمعية: "إن هذه الحملة تأتي لدعم الأسر الأقل حظاً وصاحبات المشاريع الصغيرة ومن أجل دعم النساء العاملات في قطاع الإنتاج الغذائي من خلال شراء مجموعة من السلال الغذائية مباشرة من النساء وتوزيعها على الأسر المحتاجة"، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على رسالة الجمعية والتي تقوم على تمكين النساء الفلسطينيات ذوات الموارد المحدودة للوصول الى حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت زيادة أن جمعية أصالة قررت تكرار الحملة في هذا العام أيضاً، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في العام الماضي للسيدات صاحبات المشاريع الصغيرة، مؤكدة على أن الجمعية تحاول تكرار مثل هذه النشاطات والحملات بما يتلاءم واحتياجات السيدات.

وقامت آلية توزيع هذه الطرود الغذائية على التنسيق والتعاون مع عدد من المبادرات الشبابية بهدف إسناد هذه المبادرات الهادفة لدعم صمود المجتمع وبالتحديد الأسر المستورة.

يذكر أن هذه الحملة تأتي هذا العام ضمن مشروع تعزيز النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي GEMAISA، بتنفيذ من جمعية أصالة ووزارة الزراعة ومعهد سيام باري وبتمويل من التعاون الإيطالي.