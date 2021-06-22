الصحة: تسجيل حالة وفاة و 204 إصابات جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 8، الخليل 2، قطاع غزة 194".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 10، جنين 3، طولكرم 2، رام الله والبيرة 2، بيت لحم 3، قطاع غزة 200".

وسجلت حالة وفاة في مدينة نابلس، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 461,162 بينهم 296,812 تلقوا الجرعتين من اللقاح.