194 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيلها 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل وفيات بالفيروس.

وقالت الوزارة في موجز تقريرها اليومي، "إن تسجيل الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء 1070 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 113296 إصابة".

وأكدت تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين 109479 حالة.

وقالت وزارة الصحة "إن إجمالي الوفيات بلغ 1056 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة".

وبخصوص التطعيمات المضادة للفيروس قالت الوزارة، "إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 57699 شخصًا".