شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة

وطن: أعلنت شبكة المنظمات الأهلية عن رفضها للقرار الصادر عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله بالأمس بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة.

وقالت الشبكة في بيان لها بأن هذا القرار جاء دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة دون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني.

ودعا الشبكة إلى تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع.