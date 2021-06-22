الاحتلال يصيب عاملين ويعتقلهما في جنين

وطن: أصيب، اليوم الثلاثاء، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدم، وآخر بكسور في جنين، وذلك أثناء محاولتهما التوجه للداخل المحتل

وذكرت مصادر محلية، أن العامل يوسف إياد عطاطرة (32 عاما) أصيب برصاص الاحتلال بالقدم، قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية عانين غربا، فيما تعرض العامل مجد أبو فرحة ( 56 عاما )، من قرية الجلمة شمال شرق جنين إلى رضوض وكسور، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال بمحاذاة جدار الفصل المقام فوق أراضي القرية، وجرى اعتقالهما.