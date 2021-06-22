صحة الاحتلال: 105 إصابات بالطفرة الهندية من كورونا

وطن: أعلنت صحة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد جراء انتشار الطفرة الهندية، فيما تم تطعيم نحو 5 آلاف طفل دون 15 عاما، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشخصت مئات الإصابات بكورونا في صفوف طلاب المدارس، فيما يتواجد نحو 5 آلاف طالب وطالبة وأعضاء هيئات تدريسية في الحجر الصحي، نتيجة لمخالطتهم لمصابين بالفيروس.

وتظهر بيانات الصحة ، أن 40% من شخصت إصابتهم بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، كانوا قد تلقوا التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، كما أن 90% من الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا، أصيبوا جراء الطفرة الهندية.

وعقب هذه المعطيات بشأن تفشي الفيروس، عقد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، جلسة مشاورات، أوعز عقبها للجهات المعنية والمسؤولة الاستعداد لاحتمال استئناف منظومة إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا والتحقيقات الوبائية.