كوبا أمريكا: الأرجنتين تصعد إلى دور الثمانية

وطن: تأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا، بعد الفوز 1-0 على باراغواي.

سجل أليخاندرو غوميز هدف المباراة الوحيد بعد (10 دقائق) من البداية، عندما تلقى تمريرة متقنة من آنخيل دي ماريا، وسدد الكرة ساقطة من مدى قريب من فوق الحارس.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي للمرة 147 مع "التانغو" ليعادل الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية في بلاده.

وضغطت باراغواي في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل، لكنها عجزت عن اختراق دفاع الأرجنتين.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز 7 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، و4 نقاط عن باراغواي، و6 نقاط عن أوروغواي.

وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية.