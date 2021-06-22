الاحتلال يعتقل 5 شبان من جنين ومخيمها

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر أمنية ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محمود الجعفر، وبدر محمود ملاح من مدينة جنين، وهيثم الحاج صالح الكفريني، ومصعب جعايصة، من مخيم جنين، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب عملية الاقتحام، أطلقوا خلالها قنابل الغاز المدمع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب فرح صبري فريحات، بعد دهم منزل ذويه في قرية رمانة غربا.

هذا وقد داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: نضال حازم من مخيم جنين.