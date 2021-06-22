أجواء حارة اليوم وغدا

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا قي المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .