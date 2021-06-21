إندونيسيا تتخطى حاجز المليوني إصابة بكورونا

وطن: تخطت إندونيسيا، الاثنين، عتبة المليوني إصابة بفيروس كورونا مع احتدام الجائحة في البلاد، ما يثير مخاوف خروج الوباء عن السيطرة.

وتضاعفت في الأسابيع الأخيرة الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة في البلاد، حيث تأكد رصد المتحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.

وسجلت الاثنين، 14 ألفا و536 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالذروة السابقة التي سجلت في يناير الماضي.

وتخطت حصيلة الإصابات في إندونيسيا البالغ عدد سكانها نحو 270 مليون نسمة، مليوني حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات نحو 55 ألفا.

وقال عالم الأوبئة في جامعة إيرلانغا الإندونيسية ويندو بورنومو: "ما هي إلا البداية.. حسب الطريقة التي تدار فيها الأمور قد نشهد انفجارا ضخما على غرار ما حصل في الهند".

ونسبت موجة التفشي الجديدة إلى قدوم ملايين الإندونيسيين إلى البلاد في نهاية شهر رمضان للاحتفال مع عائلاتهم بعيد الفطر.

وفي جاكرتا تخطت نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات 75% وسط ارتفاع كبير في الوفيات.

وتسعى إندونيسيا إلى تسريع وتيرة حملتها التي تهدف من خلالها إلى تلقيح 180 مليونا من سكانها البالغين هذا العام، علما بأن 7% فقط من السكان تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل.

المصدر: (أ ف ب)