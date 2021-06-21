"أوقاف غزة" تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الوقائية ضد "كورونا" في المساجد

وطن: أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الاثنين، بيانًا حول تعديل إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا في مساجد القطاع.

وأوضحت الوزارة، أن بعد إفادة وزارة الصحة بالمعطيات الصحية، وموقف مجلس الاجتهاد الفقهي بضرورة الإبقاء على الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق السلامة الصحية.

وأكدت الأوقاف، استمرار التباعد بين المصلين، والحرص على الالتزام بالسجادة والكمامة، وسمحت بتشغيل المراوح.

واستأنفت جميع الأنشطة المسجدية من الدروس والمحاضرات وحلقات التلاوة مع أخذ إجراءات السلامة.

وأشارت الاوقاف إلى أنها عدلت مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لتكون على النحو التالي: "الفجر: 20 دقيقة، الظهر والعصر: 15 دقيقة، المغرب والعشاء: 10دقائق".

ودعت المواطنين للمبادرة بأخذ اللقاح من أجل تجنب الإصابة أو تقليل آثارها.

وشدّدت على أن وزارتي الأوقاف والصحة ستنظمان حملة تطعيم للمصلين، حيث سيُسمح لأي مسجد ينتهي من عملية التطعيم بإنهاء التباعد والعودة إلى مزاولة نشاطه المعتاد.