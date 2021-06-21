محدّث|20 إصابة وإحراق منزل في اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال على حي الشيخ جراح

وطن: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما اعتقل جنود الاحتلال شابين وأصابوا 20 مواطنا، خلال قمعهم للأهالي الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم.

وأفاد عدد من سكان الحي، بأن المستوطنين، بحماية ومساندة قوات الاحتلال، هاجموا المنازل بالحجارة الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب خاصة في صفوف الأطفال، وأحرقوا منزل عائلة القاسم ومنعوا الشبان من إخماد النيران، في حين أطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين واعتدوا على آخرين بالضرب وبغاز الفلفل.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 20 إصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على مواطنين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، منها 16 إصابة بغاز الفلفل، واثنتين بالمطاط، واصابتين بالاعتداء بالضرب بينهما مسن نقل للمستشفى بسبب إصابته بالرأس.

وأضاف أن المستوطنين يلقون الحجارة باتجاه سيارات اسعاف تابعة للهلال الاحمر وقوات الاحتلال رشت بشكل مباشر المياه العادمة على سيارة أخرة تابعة للهلال الأحمر.

وقال الناشط صالح ذياب، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى الأطرش وأحمد أبو خضير خلال قمعها للمواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، كما اقتحمت منزل عائلة الكرد.