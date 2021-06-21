مستوطنون يحتشدون قرب قريتي جب الذيب والجبعة في بيت لحم

وطن: احتشد عشرات المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرب قريتي جب الذيب والجبعة شرق وغرب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية،، بأن المستوطنين رددوا هتافات معادية لفلسطين، وسط استفزاز للمواطنين .

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وادي قانا شمال بلدة ديراستيا بمحافظة سلفيت، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وقال رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل الوادي بحجة تأمين مسيرة للمستوطنين.

وأوضح زيدان أن ما يقارب من 150 مستوطنا تمركزوا في منطقة العين بالقرب من المدخل الرئيسي للوادي، استعدادا لمسيرتهم الاستفزازية.

(وفا)