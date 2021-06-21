تحديات وقضايا شائكة على جدول أعمال "ثوري فتح" ونداء من الكوادر بإنقاذ الحركة



وطن: ينتظر المجلس الثوري لحركة فتح، ملفات وقضايا شائكة في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي في داخل فلسطين التاريخية، وتراجع دور حركة فتح خاصة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وحي الشيخ جراح.

من القضايا المهمة التي تنتظر الثوري ضرورة إنهاء الانقسام الذي ما ينتهي الى طريق مسدود، وتشكيل حكومة انتقالية او وحدة وطنية لمعالجة أثار الانقسام، وتسهيل مهمة إعادة إعمار غزة، ومواجهة هجمة الاحتلال على حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة، بالإضافة إلى قضايا تنظيمية داخلية ومنها ما يخص كوادر فتح في غزة.

هذه القضايا غالبيتها ليست جديدة، لكنها تأتي في ظل تراجع للحركة وعدوان على الفلسطينيين في أنحاء فلسطين التاريخية، فكيف سيتمكن "الثوري" من إنقاذ ما تبقى، أم سيكرر نفسه في الدورات السابقة؟

عضو المجلس الاستشاري للحركة والعضو السابق في الثوري هيثم عرار، قالت لـوطن، إن من الملفات المطروحة على أجندة المجلس الثوري، الهجمة على القدس والعدوان على غزة، وآليات دعم شعبنا في غزة، وضرورة العودة لآليات الحوار الوطني، وهي مساءلة في غاية الأهمية، وتعزيز المقاومة الشعبية، وقضايا أخرى تنظيمية.

وأضافت: يوجد حراك قوي داخل الحركة بعد الاحداث التي حصلت مؤخرا مثل تأجيل الانتخابات التشريعية والعدوان على شعبنا ، وهذا يتطلب استراتيجية مختلفة للحركة في التعامل مع ما يجري، ومطالبات بعقد المؤتمر الثامن لـ"فتح" لأن من خلاله يصبح يشارك الكوادر بشكل أوسع في صياغة ومناقشة القضايا والاستراتيجيات.

وأوضحت أن الاستراتيجية تقوم ضرورة تطوير آليات المقاومة والصمود وتحديدا ما يجري في القدس من محاولات تهجير لأحياء بكاملها، ومواجهة الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة توحيد الموقف الفلسطيني كاملا باتجاه تعزيز صمود أهلنا في القدس وتعزيز التواجد الفلسطيني فيها. أما في غزة ضرورة إعادة الإعمار وعودة المهجرين الى منازلهم والوقوف الى جانب الضحايا سواء الجرحى أو ذوي الشهداء، بالإضافة إلى معالجة القضايا التي تتعلق بموظفي القطاع العام، وقضايا تنظيمية أخرى.

وافتتح المجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، أعمال دورته الثامنة "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

ودعا الرئيس، في كلمته، بمستهل الاجتماع، حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي إلى العودة فورا إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.

وأكد أن "شعبنا لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال الرئيس: "نقول بصوت عال ليرحل هذا الاحتلال عن صدورنا وأرضنا وشعبنا".

وأضاف: أننا على تواصل تام مع أشقائنا في مصر والأردن وقطر وباقي الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وقلنا ونقول، إن دولة فلسطين هي العنوان الشرعي لإعادة الإعمار، وذلك يتطلب وقفاً كاملاً وشاملاً للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين.

وقبيل انعقاد دورة المجلس الثوري وجه كوادر وكادرات في حركة فتح نداء إلى أمانة سر وأعضاء المجلس الثوري للحركة للتحرك والمبادرة في طرح فكر جديد قادر على مواجهة التحديات وإنقاذ "فتح"، وإعادة دورها التاريخي والطليعي في قيادة المشروع الوطني وريادة الشعب الفلسطيني في نضاله وتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال الكوادر والكادرات في بيان وصل وطن، الاثنين، "بروح المسؤولية العظيمة، تابع كادر الحركة ولا يزال، التطورات التي واكبت ملحمة القدس العظيمة بجميع مركباتها من انتفاضة وصمود ورفض التهجير، وحرب ومقاومة ومظاهر تأييد شعوب العالم".

وأضاف البيان: لقد فتحت الملحمة على آفاق جديدة أصبح من غير الممكن الاستمرار بنفس السلوك والأداء لكافة مستويات العمل التنظيمي - الحركي. لقد شهدنا جميعاً تراجع وتخلف أداء قيادة الحركة وبدا الوضع الحركي كأنه خارج السياق وخارج الزمن وعاجزاً عن قراءة المشهد ومواكبة نبض الشارع الفلسطيني والتعامل مع المتغيرات المستجدة، وأخفق في تلبية طموحات أبناء وكوادر الحركة.

وفي قطاع غزة، طالبت قطاعات مختلفة في حركة فتح في الأقاليم الجنوبية، الرئيس وقيادة الحركة بحل كافة القضايا المتعلقة بقطاع غزة.

جاء ذلك في البيان رقم "1" الذي وجهته هذ القطاعات اليوم الإثنين، للرئيس محمود عباس، وللجنة المركزية والمجلس الثوري في الحركة.

وقالت القطاعات في البيان إن: غزة التي تتعرض للظلم والإقصاء والتهميش والتمييز على مدار سنوات ومن قبل حكومات متعاقبة لم تعد قادرة على التحمل، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد من المقبول هذا التجاهل والنظر باستعلاء وفوقية لحقوقها، وسنقولها وبشكل واضح إن هذا الاجتماع إن لم تكن غزة حاضرة فيه بمشاكلها وهمومها فلا معنى لهذا الإجتماع وهو لا يمثلها.

ودعت القطاعات لرفع كافة الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة عام 2017، اضافة إلى إنصاف موظفين تفريغات 2005 والإعتراف بهم كموظفين رسميين داخل المؤسسة الأمنية من تاريخ الأخذ.

وطالبت بإلغاء التقاعد القسري والتقاعد المالي والمساواة بين الموظفين في كافة أرجاء الوطن، وإعادة رواتب موظفي مؤسسة البحر الحكومية المقطوعة منذ ١٤ عام واعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية، وحل ملف البطالة الدائمة بما يضمن إدراجهم في الهياكل الوزارية ومراعاة كافة حقوقهم الوظيفية.

كما طالبت بإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، ودعت للتأكيد على حقوق أعضاء الهيكل التنظيمي غير المفرغين والشبيبة، وباقي الشباب من الخريجين ممن تعرضوا للظلم على مدار السنوات السابقة.

كما طالبت بصرف رواتب الأسرى والجرحى وأسر الشهداء كاملةً أسوةً بالمحافظات الشمالية، ووقف سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها الحكومة تجاه سكان قطاع غزة.