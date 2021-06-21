السفير الفرا يطلع مفوض الاونروا على آخر التطورات

وطن: التقى سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبدالرحيم الفرا، المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا، فيليب لازاريني، اليوم الاثنين 21/06/2021 و ذلك بمقر بعثة فلسطين في بروكسل.

واستهل مفوض الاونروا لازاريني زيارته الرسمية الى بروكسل بلقاء السفير الفرا قبل ان يبدأ اجتماعاته على مدار يومين مع المسؤولين الاوروبيين في المفوضية الاوروبية و جهاز الخدمة الخارجي و البرلمان الأوروبي.

ووضع السفير الفرا ضيفه في اخر تطورات الاوضاع في فلسطين و بدوره لازاريني ناقش مع السفير الفرا دور الاونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء داخل فلسطين و خارجها ، وتطرقا في نقاشهما للدور الذي يجب ان يلعبه الاتحاد الاوروبي في دعم الاونروا قانونيا وماديا.