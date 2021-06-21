مغزى الرسائل النارية بين حماس و "اسرائيل" ؟

كتب: د. هاني العقاد

لم تتوقف الرسائل النارية بالاتجاهين بين المقاومة في غزة و"إسرائيل" منذ ان توقفت الحرب واعلن وقف اطلاق النار الاولي بوساطة مصرية ودعم امريكي أوروبي، وتكاد تكون هناك رسائل شبه يومية يخرج بها كل طرف علي شكل تصريح او حديث اعلامي او لقاء مع نخب اعلامية او محطات تلفزة، هذه الرسائل هي طبيعية بعد كل حرب لم ينجز فيها وقف اطلاق نار حقيقي ويبقى الوضع بين الطرفين يخضع لتطورات الميدان والهدوء مقابل الهدوء، لم ينجز وقف اطلاق نار حقيقي وحتي الان ولم يفلح الوسطاء في رعاية مفاوضات حقيقية علاوة علي ان وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه انتهك بعد فترة وجيزة من قبل "إسرائيل" لان "إسرائيل" لا تريد وقف اطلاق نار تدفع مقابلة استحقاقات للفلسطينيين ولا تريد اتفاق مع المقاومة يمكن المقاومة من بقاء يدها مطلقة لتطوير قدراتها العسكرية لان هذا من شانه ان يعكر المشهد السياسي في "اسرائيل" وخاصة ان الحكومة الجديدة هي حكومة ضعيفة ينتظر الكثيرين سقوطها وخاصة معسكر نتنياهو الذي انتقل الي صفوف المعارضة وبات يتصيد اي اخطاء لهذه الحكومة وخاصة دفع اثمان لحماس في غزة مقابل انهاء التهدئة والاسري المفقودين بغزة.

الرسائل التي ارسلت من المقاومة غالبيتها جاءت علي لسان رئيس حركة حماس في غزة السيد (يحي السنوار) في اكثر من مناسبة واخرها كانت في كلمة له جاءت على هامش مؤتمر نظمته العشائر الفلسطينية في قطاع غزة دعما للمقاومة ونصرة للقدس، وقال إن "معركة سيف القدس اي المواجهة الاخيرة بين المقاومة و"إسرائيل" أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال"، واضاف اننا بتنا الان للقدس والتحرير والعودة اقرب بفضل الله . وفي لقاء اعلامي اخر قال "القدس لا تريد منا الكلام بل تريد رشقات صاروخية تزلزل اركان الغاصب" . ولعل هذه رسالة نارية رد فيها السيد السنوار على بعض التهديدات التي تصدر من قبل الاحتلال كل مساء بالعودة للمعركة من جديد وهي رسائل قوية تؤكد ان المقاومة علي استعداد لمواجهة دون ان تراجع عن موضوع القدس والاقصي.

القناة 13 نقلت عن مسؤولين امنيين وعسكريين قولهم ان هناك تقديرات اسرائيلية تشير الي ان جولة اخرى من القتال مع غزة هي امر حتمي و ان الحكومة تريد ان تخلق معادلة جديدة مفادها "ان ما كان ليس كما سيكون ". الرئيس الاسرائيلي (رؤفين ريفلين) ارسل بالامس رسالة نارية بالمقابل لحماس في غزة حيث كان يتحدث في ذكرى قتلى حرب العام 2014 فقال " لقد ولت الايام التي تقرر فيها حماس متي تطلق الصواريخ ومتي تصمت ان صبر "إسرائيل" نفذ ..!! وهذا يفهم منه ان "إسرائيل" ستغير المعادلة مع غزة ولن تقبل بان يستمر تنقيط الصواريخ كما السابق وان لكل صاروخ يطلق ثمن وقد لا تستطيع حماس دفع هذا الثمن الان . انتقل (نفتالي بينت ) ليتحدث عن قضية الاسرى في صورة تهديد وارسل برسالة قوية لحماس وقال "ليعرف اعدائنا ان "إسرائيل" ستعمل بحزم لاسترداد الجنود المحتجزين لدي حماس في غزة وعلى "تل ابيب" الاستفادة من الانجاز لعسكري الذي تحقق ". وهذا تهديد واضح بان "إسرائيل" ترى ان قضية جنودها الاسرى في غزة قضية باتت ملحة لها وخاصة ان (نفتالي بينت) قد صرح في خطاب التنصيب بالكنيست عشية تنصيب الحكومة الجديدة ان قضية الاسرى المحتجزين في غزة "قضية مقدسة".

هذه التهديدات تعني ان قضية الجنود الاسرى الان على سلم اولويات الحكومة الجديدة في "إسرائيل" وهناك مباحثات قد تكون استكملت في "القاهرة " لانه في الاونة الاخيرة كان قد وصل وفد امني مهم من حركة حماس للقاهرة وبالمقابل فقد تواجد فريق امني اسرائيلي لغرض التفاوض على صفقة تبادل الا ان اجراءات تغيير الحكومة في ذلك لوقت عطلت هذه المفاوضات وتم تأجيلها لوقت اخر حتى تستطيع مصر الاتصال بحكومة ) نفتالي بينت( والتوصل لالية لاستئناف المفاوضات حول ملفي التهدئة والاسرى من جديد . يبدوا ان (نفتالي بينت) يطلق مثل هذه التصريحات المبكرة ليستبق المفاوضات المتوقعة وكرسائل تكتيكية وتهديدية في ان واحد مفادها ان "إسرائيل" معنية باستعادة جنودها هناك والتوصل لتهدئة طويلة الامد دون ان تدفع ثمن كبير حتي لو استدعى ذلك استخدام القوة . الاعلام العبري من طرفة أكد خلال الايام الاخيرة ان مصر تضغط علي حكومة "إسرائيل" الجديدة للمضي قدما في مفاوضات تثبيت التهدئة وهذا ما حذا بمصر للطلب من حكومة "إسرائيل" اتخاذ بعض التدابير التي من شانها ان تعيد الثقة بين الطرفين وبالتالي تسهل المفاوضات القادمة في قضيتي التهدئة طويلة الامد وصفقة التبادل.

رسائل "إسرائيل" النارية الى حماس الان وفي هذه المرحلة هي رسائل تكتيكية يراد منها التهديد لاجل تمكن "إسرائيل" من فرض معادلة جديدة للعلاقة مع حماس في غزة تهيئ لحصولها على ما تريد من حماس من خلال الوسطاء الذين لم يتوقفوا عن الاتصال بالطرفين فـ"إسرائيل" تريد تهدئة طويلة الامد بدون اثمان ولا تريد رفع الحصار كليا عن غزة ولن تعطي غزة سوي اجراءات اعتادت "إسرائيل" على اللعب بها مثل المعابر ومساحة الصيد والاستيراد والتصدير وتصاريح العمل لعمال من غزة والمنحة القطرية ليس اكثر. "إسرائيل" لا تريد باي شكل من الاشكال ربط التهدئة طويل الامد بالوضع في القدس وتغيير الواقع الديموغرافي الفلسطيني هناك واعتقد ان "إسرائيل" تفضل الحفاظ علي الوضع الحالي للعلاقة مع حماس في غزة على ان تحقق معادلة كانت المقاومة قد فرضتها في الحرب الاخيرة وهي معادلة القدس والمسجد الاقصي الذي بات عنوان اي مواجهة جديدة مع الاحتلال.