بالفيديو : تخريج الدفعة الاولى من قسم الاعلام في مركز بيت جالا الممول بلجيكيا لدمج ذوي الاعاقة بالتدريب المهني

وطن: برعاية محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد احتفل مركز التدريب المهني في بيت جالا بتخرج الفوج الاول من طلبة تكنلوجيا الاعلام والتي تم افتتاحها في اطار مشروع تأهيل المركز لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والمهني وتمويل قسم الاعلام وبناء مصعد ومرافق خدماتية اخرى ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين محافظة بيت لحم ومقاطعة اينو البلجيكية بالشراكة مع وزارة العمل و جمعية بيت لحم العربية للتأهيل.

وحضر التخريج المحافظ حميد ونائب رئيس مقاطعة اينو البلجيكية سيرج هوستاج الذي شارك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس والمهندس حمد الله صاير مدير عام مراكز التدريب المهني في وزارة العمل ورئيس مجلس ادارة الجمعية العربية للتأهيل الدكتور بشارة ابو غنام وكاتيوشا الحواري مديرة مركز التدريب المهني ببيت جالا وصالح صبح مدير عام دائرة التخطيط والتطوير بالمحافظة ومديرة تطوير البرامج بالجمعية العربية رنين العرجا ومنجد جادو مدير عام شبكة فلسطين الاخبارية PNN ورئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة فرع بيت لحم اسيد صبيح ومدرب الدورة المصور الصحفي احمد مزهر وسحر ذويب ممثلة المحافظة في ادارة المشروع واهالي الطلبة الاثنا عشر الخريجين.

وفي بداية الاحتفال رحب عريف الحفل منجد جادو باستقبال الطلبة ورحب بالحضور وتحدث عن تفاصيل المشروع والجهود التي بذلت على مدار سنوات لانجازه والوصول الى حفل التخريج الذي يشكل ثمرة الجهود والانجازات التي بذلتها كافة الجهات كما تم عرض فيديوهات تعريفية تظهر تفاصيل ومراحل المشروع من بناء وتدريبات وافتتاح للدورة وصولا للتخريج اليوم الى جانب عرض فيديوهات قصص نجاح للمشروع التي تم انتاجها خلال فترة تطبيقه لرفع الوعي حول حقوق ذوي الاعاقة واهمية دمجهم في برامج التدريب المهني.

حميد: المشروع شكل نموذج جديد حول التعاون بين القطاعين العام والخاص عكس تميز بيت لحم

وشكر محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد باسم كل الشركاء الفلسطينيين في المشروع وكل الجهات الرسمية والبلديات وباسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية للأصدقاء البلجيكيين على دعمهم السياسي والمالي لشعبنا كما شكر نائب رئيس مقاطعة اينو على هذا الدعم. مشيرا الى ان المشروع شكل نموذج تعاون ودعم على مستويين الاول اطراف فلسطينية محلية مع الشركاء في بلجيكا حيث نحتفل بثمرة هذا المشروع الذي نرى فيه الطلبة وهم يلبسون ملابس التخريج في تجربة حقيقية بين شراكة عمل بين القطاع العام والخاص في فلسطين وهو الامر الذي تميزت به بيت لحم.

وشكر كافة الطواقم من كافة الوزارات وطواقم المحافظات كما شكر اللواء جبرين البكري الذي انطلق المشروع في فترة خدمته في بيت لحم معربا عن ثقته ان هذا المشروع سيكون عون للطلبة الخريجين حيث نتحدث عن تكنلوجيا الاعلام التي دخلت في عالم التكنلوجيا الاعلامية معربا عن اعتزازه بالمدربين والمؤسسات الاعلامية المحلية حيث اصبح لدينا قدرة على التدريب والتخريج وفتح افاق لكثير من الشباب حتى يكون لهم فرص عمل.

وقدم حميد تبريكاته للخريجين وذويهم كما عبر عن الامل بمزيد من التعاون بين مختلف الجهات الفلسطينية مع الاصدقاء البلجيكيين الذي هم معنا اليوم من خلال الفيديو متمنيا ان تستمر هذه العلاقات والشركات بين القطاعات المحلية في اينو وبيت لحم سيما ان هناك اجيال شابة في بيت لحم تنتظر فرص نوعية .

واكد على ان دولة فلسطين تركز على التدريب المهني الذي يفتح افاق اكبر للعمل وهو عنوان مهم في التشغيل والتدريب مؤكدا على اهمية التعاون بين مختلف الجهات من اجل التقليل من مستوى البطالة في المجتمع الفلسطيني حيث اثبتت التجارب ان الدول التي تعتمد برامج التدريب المهني قلت البطالة فيها ولا بد لنا ان نركز على هذا الجانب التعليمي.

هوستاج : نحن سعيدون بالانجاز ونعد بعمل المزيد لدعم فلسطين

نائب رئيس مقاطعة اينو البلجيكية الذي تحدث عبر الفيديو كونفرنس عبر عن سعادته بالتخريج للفوج الاول وانه كان يامل بان يكون حاضرا لكن فايروس كورونا منعهم من الحضور مشيرا الى ان التخريج يظهر اهمية العمل الذي جرى مشددا على ان المشروع سيكون له اثر في المجتمع الفلسطيني معربا عن ثقته باهمية زيادة التعاون .

وعبر هوستاج عن ثقته بان المشروع سيساهم في تعزيز الشراكة والعلاقة بين فلسطين وبلجيكا وقدم تهانيه لفلسطين التي تعيش ظروف صعبة حيث اكد على التعاطف في بلجيكا موضحا ان مقاطعته ستصوت على قرار يدعم فلسطين ضد الاحتلال الاسرائيلي والاحتلال وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته.

وتمنى ان يكون هناك استمرارية للمشروع في المستقبل من خلال المزيد من التواصل مع المؤسسات التي جرى العمل معها في السنوات الاخيرة داعيا المحافظ حميد لزيارة بلجيكا ومقاطعة اينو ومجموعة من الخريجين لتعزيز التعاون مقدما التهاني للخريجين.

واكد انه على تواصل ويتابع ما يجري في الشيخ جراح والقدس وغزة. مؤكدا تضامن الشعب والحكومة البلجيكية مع الشعب الفلسطيني. مشددا على ان هذا التضامن سيكون على شكل تعاون دائم معربا عن سعادته للمشاركة بتخريج الفوج الاول من طلبة تكنلوجيا الاعلام .

وزارة العمل ودائرة التدريب المهني تؤكد على اهمية المشروع

بدوره قال المهندس حمد الله صابر مدير عام برامج التدريب المهني ان هذا الاحتفال يمثل يوم سعادة لانه يزور بيت لحم وشاهد خطوات ايجابية كبيرة لمركز التدريب الى فضاءات جميلة وكبيرة حيث شاهد تخصصات كثيرة تم افتتاحها منها تكنلوجيا الاعلام الذي يعتبر اضافة جميلة مؤكدا على اهمية الدعم البلجيكي الرسمي الذي يستمر منذ سنوات وتم من خلاله استحداث العديد من مجالات التدريب المهني حيث تعمل الوزارة على بناء ستة مراكز جديدة ثلاثة منها بدعم حكومي وثلاثة نامل ان تنال دعم جهات مانحة مثل الاصدقاء في بلجيكا والمانيا وكندا .

كما اشار الى عقد اجتماع بالامس لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان هيئة التدريب المهني الوطنية مثمنا جهود الشركاء وعلى راسها جمعية بيت لحم العربية للتاهيل التي لديها شراكة كبيرة مع وزارة العمل في عدد من المحافظات حيث ساعدت الجمعية في تاهيل البنية التحتية لدمج ابناء شعبنا من ذوي الاعاقة حيث يشاهد عدد من الطلبة منهم مشددا على اهمية التجربة.

وشكر صابر جميع الشركاء وعلى راسها محافظة بيت لحم وكادر مركز التدريب المهني جميعا الحاليين والسابقين وبارك للطلبة تخرجهم من هذا التخصص الذي نحتاجه اليوم بشكل كبير لبناء قدرات وتحقيق مستقبل افضل لفلسطين.

بدورها رحبت كاتيوشا الحواري بالحضور وعلى راسهم المحافظ حميد ونائب مقاطعة اينو مشيرة الى ان المشروع ساهم بتطوير مركز تدريب مهني بيت جالا ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة برامج التدريب المهني وليس في برنامج تكنلوجيا الاعلام التي تم افتتاحها ضمن المشروع كما اشارت الى ان المشروع تضمن موائمة المداخل والمخارج للمركز وبناء مصعد وبناء مرافق للخدمات العامة مما ساهم بتذليل العقبات امام الطلبة.

وشكرت الحواري مقاطعة اينو ونائب رئيسها كما شكرت المحافظ حميد على متابعته ورعايته للمشروع وجمعية بيت لحم العربية للتاهيل التي قدمت المشروع من خلال علاقتها مع الاصدقاء البلجيكيين الى جانب تقديمها الاستشارات بشان التعامل مع ذوي الاعاقة وشكرت بلدية بيت جالا ورئيسها نيقولا خميس على دعمه لاكمال المرافق العامة وكافة الجهات والزملاء من مختلف المؤسسات الحكومية الذين عملوا على انجاز المشروع.

كما شكرت الحواري الطلبة وذويهم وهناتهم على التخرج على الرغم من صعوبة الاوضاع بفعل جائحة كورونا وانجازهم لتخرجهم واحتفالهم بهذا التخريج اليوم مؤكدة ان مركز التدريب المهني سيواصل الجهود لتطوير الاداء ضمن توجهات وزارة العمل لخدمة المجتمع الفلسطيني.

الجمعية العربية للتاهيل : نعمل لتطوير فكرة دمج ذوي الاعاقة بالمجتمع والتدريب المهني فرصة مهمة للمجتمع

بدوره قال الدكتور بشارة ابو غنام رئيس مجلس ادارة جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ان الجمعية تعمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة حيث ادارت الجمعية المنحة وساعدت على تاهيل المكان وموائمته من اجل خدمة ذوي الاعاقة معربا عن جاهزية الجمعية للعمل بشكل دائم من اجل خدمة ذوي الاعاقة والمساهمة بتطوير ثقافة المجتمع نحو قضاياهم.

واشار ابو غنام الى ان الجمعية وكافة ادارتها وطواقمها التي عملت على انجاز المشروع تشعر بالسعادة والفخر وهي ترى الخريجين اليوم يحققون الانجاز بالتخرج في اطار هذه الجهود المبذولة على اكثر من صعيد سواء بناء المصعد لمركز التدريب المهني او افتتاح قسم الاعلام ودمج ذوي الاعاقة ببرامج التدريب المهني.

بدورها قالت رنين العرجا مديرة تطوير البرامج في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ان الجمعية عملت على تسخير علاقاتها مع الاصدقاء في مقاطعة اينو وبعض المؤسسات التي تعمل بمجال الاعاقة والاعلام لخدمة هذا المشروع الذي يساهم بتطوير مركز بيت جالا وموائمته وافتتاح قسم للإعلام فيه.

واضافت العرجا ان الجمعية لعبت دور مهم مع الشركاء وعلى راسهم المحافظة ووزارة العمل ومركز تدريب بيت جالا في اطار سعي موائمة الاماكن وبرامج التدريب لتناسب ذوي الاعاقة موضحة ان الجمعية اشرفت على تنفيذ المشروع وادارته وساهمت باعطاء الرؤية والمقاسات ومواءمة كافة جوانب المشروع من خدمات وابنية وبرامج تدريبية معربة عن الامل بنقل هذه التجربة التي تعتبر الاولى من نوعها في مركز تدريب مهني حكومي لخدمة قطاع ذوي الإعاقة.

الطلبة يعبرون عن شكرهم على هذا الانجاز

بدورهم عبر الطلبة عن شكرهم للاصدقاء البلجيكيين على هذا الدعم الذي اعطاهم فرصة لدراسة الاعلام كما ساهم بتعزيز فكرة دمج ذوي الاعاقة للدراسة معهم وهو امر لم يكن موجودا في السابق حيث شكروا الشركاء المحليين وعلى راسهم المحافظة وجمعية بيت لحم العربية وادارة مركز التدريب المهني والمدربين.

وقال الخريج شهريار البلعاوي ان هذا البرنامج اعطاه فرصة للالتحاق بالبرنامج الذي احبه واراد دراسته منذ سنوات معربا عن الامل والطموح بمزيد من اجل تطوير قدراته وتقديم جهد اعلامي يخدم شعبه.

اما الخريجة الاء الخطيب فقالت ان هذا الدبلوم حقق لها شغفها بدراسة الاعلام موضحة ان هذا الشغف حفزها للدراسة حيث تلقت تدريبات ومهارات كثيرة منها التقديم الاخباري حيث تطمح بالعمل كمذيعة في احد المحطات الفلسطينية.

وفي نهاية الحفل قام المحافظ كامل حميد والمهندس حمد الله صابر ود.بشارة ابو غنام وكاتيوشا الحواري وصالح صبح والمدرب احمد مزهر بتسليم الطلبة شهادات دبلوم تكنلوجيا الاعلام المصدقة من وزارة العمل الفلسطينية بعد ان انهوا سنتهم التدريسية والتدريب العمل في عدد من وسائل الاعلام المحلية.

المصدر : PNN