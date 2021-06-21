إلغاء مواجهة الأردن وجنوب السودان في تصفيات كأس العرب

وطن: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم الاثنين، بين منتخبي الأردن وجنوب السودان، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب "قطر 2021".

واعتبر "الفيفا" منتخب الأردن فائزا (3-0)، بعد أن تأكد إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويستند قرار الفيفا إلى المادة (5.6) من لوائح المسابقة (القوة القاهرة)، بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة.

وبذلك ينضم منتخب الأردن إلى المجموعة الثالثة إلى جانب كل من المغرب والسعودية، إضافة إلى الفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر يوم الخميس المقبل.

ويخضع جميع أفراد المنتخبات المشاركة في التصفيات لفحوصات "PCR" عقب وصولهم إلى الدوحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وفق الإجراءات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة العامة في قطر.

وبعد جولتين من الفحوصات الطبية، تأكدت إصابة سبعة لاعبين من منتخب جنوب السودان بالفيروس، إضافة إلى خمسة لاعبين آخرين أكدت نتائج الفحوصات احتمالية إصابتهم بالفيروس حسب وزارة الصحة العامة.

ومع تأكيد مخالطة سبعة لاعبين آخرين من منتخب جنوب السودان زملاءهم المصابين، يصل عدد اللاعبين الذين يخضعون حاليا للعزل إلى 19 لاعبا.

وأعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة عن أسفهما لعدم تمكن منتخب جنوب السودان من المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.