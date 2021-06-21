صحة غزة: اللقاحات المتوفرة آمنة وأي جرعة تصل يتم فحصها مباشرة

وطن: أكد رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة في غزة الدكتور يوسف اليعقوبي، أن جميع اللقاحات المتوفرة في قطاع غزة، آمنة ولا يوجد أي خطر فيها، وتعطى للشخص حسب حالته الصحية.

وقال اليعقوبي، إن أي جرعة تصل إلى القطاع يتم فحصها مباشرة، والتأكد من صلاحيتها ولن نسمح باستلام أي لقاح غير مطابق للمواصفات الصحية.

وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً على التطعيم هذه الأيام بشكل أوسع من الماضي، و"بدأنا نُسجل ازدياد بأعداد الأشخاص المطعمين يومياً".

وأشار إلى انه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة أو حالات خطيرة للقاحات المتوفرة في القطاع، لافتاً إلى أن أعراضاً بسيطة تظهر كالصداع وارتفاع بسيط في درجات الحرارة ولا تتجاوز مدتها ال 48 ساعة.

وأضاف، لا توجد أي إجراءات معينة بعد تلقي اللقاح وبإمكان كل شخص ممارسة حياته الطبيعية دون أي مشاكل.

"صفا"