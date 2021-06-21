الشؤون المدنية: سلسلة تسهيلات على معابر غزة اعتبارا من اليوم

وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها، أن جملة من الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين في المحافظات الجنوبية "غزة " بدأت اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

وقال رئيس الهيئة العامة لشؤون المدنية حسين الشيخ، إن ما تم السماح به اليوم نأمل ان يكون مقدمة لرفع الحصار بشكل كامل عن أهلنا في المحافظات الجنوبية.

وبينت الهيئة أن ما سيتم العمل به اعتباراً من اليوم هو السماح بعودة العالقين من أبناء قطاع غزة في الأردن الشقيق عبر معبر بيت حانون، وعودة البريد الصادر والوارد الى غزة بشكل حر، كما وسيتم السماح بتصدير كافة المحاصيل الزراعية وما تنتجه مصانع الخياطة باتجاه المحافظات الشمالية وإسرائيل.