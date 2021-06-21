بنك القاهرة عمان يتبرع بأجهزة حاسوب لسلطة الأراضي في بيرزيت

وطن: قام بنك القاهرة عمان مؤخراً ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي، بالتبرع بأجهزة حاسوب، لصالح دائرة سلطة الأراضي الفلسطينية في بيرزيت للمساعدة في تسهيل وتطوير عمل الدائرة والخدمات التي تقدمها للجمهور.

ويأتي هذا التبرع، ضمن دور البنك في تعزيز التنمية المجتمعية من خلال شراكتها مع المجتمع المحلي لتنفيذ سياستها في تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها.

ودائماً ما يحرص بنك القاهرة عمان على توطيد علاقاته مع مؤسسات المجتمع المحلي وتمكينها من تقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني على أكمل وجه وذلك في إطار برنامج ينفذه منذ سنوات لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية في العمل والبناء.