الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت والدي الشهيد عبدالله دعباس

رام الله - وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات استهدفت عدد من المناطق.

وطالت الاعتقالات والد ووالدة الشهيد عبد الله دعباس من مدينة طولكرم، بعد اقتحام منزل العائلة في ضاحية شويكة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار مهيب حمايل بعد اقتحام منزله في قرية بيتا .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عبد الرحمن حسني شريف صالح 39 عاما بعد اقتحام منزله جنوب نابلس .

في ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أحمد سلامه الامير(٢٨عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في مخيم عايدة ببيت لحم .

وذكر نادي الأسير في جنين، أن قوات الإحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين مناضل شرقاوي أمين سر فتح ونائب رئيس بلدية الزبابدة، وبلال شرقاوي، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزليهما وتفتيشهما.