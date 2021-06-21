المقاومة تمنح الفرصة لجهود عربية ودولية لإنهاء الحصار

وطن: أكد مصدر فلسطيني، أن قيادة المقاومة، قررت منح جهود عربية ودولية، فرصة لتحقيق إنجازات في موضوع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء معاناة سكانه.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول: "جرت اتصالات مكثفة من جهات عدة أممية وأوروبية وعربية نهاية الأسبوع الماضي مع قيادة المقاومة الفلسطينية".

وأضاف أن هذه الجهات "طلبت من قيادة المقاومة إعطاء فرصة لهذه الجهود الدبلوماسية، للنجاح في تحقيق إنجازات في موضوع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء معاناة سكانه".

وأكمل المصدر "قيادة المقاومة أجرت تقدير موقف، في ضوء هذه التقديرات واتخذت قراراً بمنح هذه الجهود فرصة للنجاح".

وقال المصدر إن الأيام القريبة القادمة تشهد "مزيداً من الحراكات والجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك".

وأضاف "هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة هي من تجليات (الاسم الذي أطلقته الفصائل على المواجهة الأخيرة) معركة سيف القدس والتي تحرص قيادة المقاومة على استثمارها في تحقيق إنجازات جوهرية مهمة لصالح أبناء شعبنا في غزة".

الاناضول