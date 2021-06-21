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إقتصاد وأعمال
رغم دخول وسطاء جدد .. مباحثات التهدئة تراوح مكانها والمقاومة تهدد الاحتلال: المواجهة البرّية آت
ساعات حاسمة تحدد مصير مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني
الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت والدي الشهيد عبدالله دعباس
بدء فعاليات الإرباك الليلي في بيتا وبيت دجن بنابلس
"بدو بلا حدود": تعرفوا على النقب بعيدا عن رواية الاحتلال، فهي آخر مخزون أراضي متوفر للفلسطينيين
"لقاحات فايزر" | وزيرة الصحة توضح تفاصيل الاتفاق
وطن" تفتح ملف الطاقة المتجدّدة.. سلطة الطاقة لوطن: نعمل مع جميع الأطراف على تعديل قوانين الطاقة المتجددة، "كهرباء القدس" لوطن: ارتفاع اسعار الاراضي وضعف خطوط النقل اسباب رئيسة لعدم امكانية تنفيذ وانشاء محطات طاقة متجددة
الصحة: سنعيد التفاوض مع شركة فايزر والصحة الإسرائيلية لتنفيذ اتفاق اللقاحات
خالد بطراوي يكتب لـ وطن .. شذرات فلسطينية داخلية
المقاومة تمنح الفرصة لجهود عربية ودولية لإنهاء الحصار
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس
أسعار صرف العملات
المنتخب الإيطالي يعادل رقما قياسيا ما زال صامدا منذ ثلاثينات القرن الماضي
الاحتلال يرفع قيودا فرضها على قطاع غزة
بريطانيا تسجل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بكورونا
غداً بداية "الانقلاب الصيفي" والنهار الأطول خلال العام
مواجهات مع الاحتلال غرب جنين
فيديو | "أنصار الله" اليمنية تسقط طائرة تجسُّس أميركية
"ناسا" تحذر من كويكب بحجم تمثال الحرية يقترب من الأرض في الـ25 يونيو الجاري
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
أسعار صرف العملات
21.06.2021
07:13 AM
وطن
: جاءت أسعار صرف العملات كما يلي:
الدولار: 3.28 شيكل
الدينار الأردني: 4.63 شيكل
اليورو: 3.89 شيكل
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