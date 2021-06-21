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أسعار صرف العملات

21.06.2021 07:13 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار صرف العملات كما يلي:

الدولار: 3.28  شيكل

الدينار الأردني: 4.63 شيكل

اليورو: 3.89 شيكل

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