الاحتلال يرفع قيودا فرضها على قطاع غزة

وطن: كشفت هيئة الشؤون المدنية بقطاع غزة مساء اليوم الأحد، عن نية سلطات الاحتلال رفع قيود فرضها على دخول وخروج البضائع من قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ.

وقال وكيل هيئة الشؤون المدنية صالح الزق إنّه بدءً من صباح الاثنين سيتم السماح بدخول وخروج البريد إلى قطاع غزة وتصدير كافة المحاصيل الزراعية.

وأشار الزق في حديث إذاعي إلى عودة تصدير إنتاج مصانع الألبسة بالإضافة إلى عودة العالقين من أبناء القطاع في الأردن عبر حاجز "ايرز" بيت حانون.

بدورها، أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود مصانع الملابس بغزة بقرار حكومة الاحتلال بفتح باب التصدير للكيان ابتداءً من يوم غد ولمدة يومين فقط، لافتة إلى أنه يمنع نقل الملابس للضفة الغربية.

(بوابة الهدف)