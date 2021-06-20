فيديو | "أنصار الله" اليمنية تسقط طائرة تجسُّس أميركية

وطن: بثّ الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرةَ تجسس أميركية، من نوع "سكان إيغل"، في أجواء منطقة المَشْجَح في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، شماليّ شرقيّ اليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، أعلن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط طائرة تجسس أميركية، من نوع "سكان إيغل - Scan Eagle"، بصاروخ أرض جو، في أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في أجواء منطقة المشجح، في مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وقال سريع "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوَ جهداً في القيام بمسؤولياتها في حماية الأجواء اليمنية، والتصدّي لكل العمليات العدائية".

(الميادين)