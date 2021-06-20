"ناسا" تحذر من كويكب بحجم تمثال الحرية يقترب من الأرض في الـ25 يونيو الجاري

وطن: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الكويكب 2010 NY65 سيقترب كثيرا من الأرض في الـ25 من يونيو 2021.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن وكالة "ناسا"، أن "الكويكب يبلغ طوله 187 مترا، وهو ما يمثل ضعف حجم تمثال الحرية في نيويورك، ويتحرك بسرعة 13.4 كيلومتر في الثانية".

وتعتبر الكويكبات أجراما سماوية صغيرة نسبيا في النظام الشمسي تدور حول الشمس، وهي على عكس الكواكب تكون أشكالها غير منتظمة وليس لها غلاف جوي ولكن يمكن أن تكون لها أقمار.

ويرجع الاهتمام العلمي بالمذنبات والكويكبات بشكل كبير إلى حالتها باعتبارها تشكل البقايا غير المتغيرة نسبيًا من عملية تكوين النظام الشمسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة.

وتشكلت الكواكب الخارجية العملاقة وهي كواكب المشتري ، وزحل، وأورانوس، ونبتون من تكتل بلايين المذنبات وبقايا أجزاء وجزيئات من عملية التكوين، وهذه هي المذنبات التي نراها اليوم.

المصدر: (مونت كارلو الدولية)