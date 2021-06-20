الحكم الفلسطيني براء أبو عيشة يشارك في تحكيم مباريات بطولة كأس العرب للشباب

وطن: نجح حكم الساحة الدولي الفلسطيني براء أبو عيشة في اجتياز اختبار اللياقة البدنية الخاص ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما في نسختها السابعة، والمقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية.

ومن المنتظر أن يشارك الحكم الدولي الفلسطيني أبو عيشة في تحكيم عدد من المباريات خلال البطولة التي تستمر مجرياتها خلال الفترة من 20 حزيران /يونيو الجاري ولغاية 6 تموز/يوليو المقبل.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على اربع مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: مصر – النيجر – موريتانيا – الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب – طاجيكستان – الإمارات – جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال – لبنان – العراق – جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس – اليمن – السعودية –أوزبكستان.