أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين الإيطالي والويلزي

وطن: تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي وضيفه الويلزي، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الثالثة في البطولة:

#EURO2020



Our starting XI for #ITAWAL!

فيما وضع المدير الفني لمنتخب ويلز، روبرت بيج، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة مضيفه "الآتزوري":

يذكر أن "الآتزوري" ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي بعد فوزه في مباراتيه على كل من تركيا وسويسرا بذات النتيجة بثلاثية نظيفة، ويتصدر المجموعة بـ6 نقاط.

وسيحاول المنتخب الإيطالي مواصلة عروضه القوية والخروج بنتيجة طيبة أمام جماهيره للحفاظ على تأهله كمتصدر للمجموعة وتعزيز سلسلة عدم الخسارة في 29 مباراة سابقة، مع العلم أن "الآتزوري" لم يتلق أي هدف في مبارياته العشر الأخيرة.

في المقابل، سيسعى المنتخب الويلزي الوصيف بـ4 نقاط (تعادل مع سويسرا 1-1 وفاز على تركيا 2-0) إلى خطف بطاقة التأهل الثانية، وفي حال فوزه سيتأهل متصدرا، وفي حال التعادل سيضمن البطاقة الثانية في المجموعة كوصيف. أما في حال الخسارة فسينتظر نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستحدد مصيره، والتي تقام بذات التوقيت بين المنتخبين، السويسري الثالث بنقطة واحدة، والتركي متذيل الترتيب من دون نقاط.

المصدر: (RT)