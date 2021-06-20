بنك الأردن يختتم حملة تطعيم موظفيه ضد "كورونا"





وطن: في إطار دعمه لجهود الحكومة في الوصول إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وانطلاقًا من حرصه الدائم على سلامة موظفيه، اختتم بنك الأردن حملة تطعيم لموظفيه ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.

وتلقى موظفو بنك الأردن في مختلف المحافظات، لقاح "سبوتنيك" الروسي، من خلال طواقم وزارة الصحة، بالتنسيق مع المديريات المختلفة، كما تم تخصيص نقطة تطعيم لموظفي الإدارة والوسط داخل مقر الإدارة الإقليمية للبنك.

وقال المدير الإقليمي لفروع بنك الأردن في فلسطين حاتم فقهاء إن حملة التطعيم تأتي للحفاظ على سلامة الموظفين، وتمكينهم من أداء عملهم ومهامهم على أكمل وجه، كما تساهم في تعزيز الأمان والوقاية في كافة فروع ومكاتب البنك للموظفين والعملاء على حد سواء.

وأضاف فقهاء إن حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" لموظفي البنك تحمل أيضًا رسالة توعوية لجميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة في التغلب على الوباء، مثمنًا جهود وزارة الصحة الفلسطينية في مكافحة الوباء منذ رصده في آذار من العام الماضي وحتى الآن، عبر إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين في المستشفيات والمراكز الصحية، وصولًا إلى إطلاق حملة التطعيم.

وقال بنك الأردن إنه نجح في التكيف مع الجائحة منذ بدايتها، حيث واصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع عبر سلسلة من الخدمات الإلكترونية المميزة والمتطورة، كما اتخذ مجموعة من الخطوات الاحترازية لضمان سلامة موظفيه وعملائه وفقًا للتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية، بما يشمل اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وعدم الاكتظاظ داخل الفروع وتوفير المعقمات.

وأصاف أنه قدم مساهمات متعددة لدعم القطاع الصحي في مواجهة أزمة انتشار فايروس كورونا، حيث قدم دعمه لمديرية الصحة في محافظة رام الله والبيرة في بداية العام الجاري، لتعزيز جهوزيتها في مواجهة الجائحة عبر تزويدها بأجهزة حاسوب لوحي "آيباد" لطواقم الطب الوقائي التي تعمل في خطوط الدفاع الأولى للسيطرة على تفشي الوباء، عدا عن تقديم الدعم المادي لوزارة الصحة الفلسطينية خلال العام الماضي للمساهمة في توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة انتشار الفايروس، بالإضافة إلى مساهمته بمبلغ 750 ألف شيكل، لدعم صندوق "وقفة عز" الذي خصص لتخفيف الآثار الناجمة عن الجائحة.