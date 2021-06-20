وفاة شابة من أبو سنان بالداخل المحتل في حادث طرق

وطن: توفيت الشابة مايا كردي، في العشرينيات من عمرها، من قرية أبو سنان بالداخل المحتل، متأثرة بجروحها الخطيرة إثر تعرضها لحادث طرق في مدخل قرية ساجور بمنطقة الشاغور، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:57 حول حادث انقلاب سيارة في حاشية الطريق بمدخل ساجور، وأقر الطاقم الطبي وفاة شابة في العشرينيات من عمرها متأثرة بجروحها الخطيرة".

كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لفتاة (16 عاما) من الرامة عانت جروحا متوسطة، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

(عرب 48)