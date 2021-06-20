إصابات بمواجهات مع الاحتلال في العيسوية

وطن: أصيب أهالي من حي محمود في قرية العيسوية بالقدس، اليوم الأحد، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع والرضوض، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحام حي محمود في قرية العيسوية، اعتقلت خلالها أسيرا محررا.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، وقامت بإزالة أعلام فلسطين والرايات عن أعمدة الكهرباء.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد صالح محمود خلال إزالتها الرايات، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة المطاطية صوب الشبان والسكان، خلال المواجهات المندلعة في الحي.

يذكر أن الأسير المحرر محمد محمود كان قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب سفيان أبو الهوى من مكان عمله، علما أنه من سكان بلدة الطور بالقدس المحتلة.