العراق | سقوط صاروخ "كاتيوشا" على قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية



وطن: أكد مصدر أمني عراقي بأن صاروخ كاتيوشا واحد سقط على الجهة الغربية للقاعدة العسكرية الجوية الأميركية "عين الأسد".

وقال المصدر إنه تم تحديد مكان إطلاق الصاروخ، مشيراً إلى أن هناك أضراراً مادية بالسياج الخارجي للقاعدة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الأمنية تجري تحقيقاً في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر، وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية، ولم يتم تسجيل أي خسائر تذكر".

في السياق، كشف مصدر أمني عراقي أن الهجوم الذي استهدف الجناح الأميركي في قاعدة عين الأسد في السادس من حزيران/يونيو الماضي، طال رادار منظومة "الباتريوت" في القاعدة ودمرها.

والشهر الماضي أيار/مايو، تم استهداف قاعدة "عين الأسد" بـ"3 صواريخ".

وفي الشهر نفسه، أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، من دون وقوع خسائر.

(الميادين)