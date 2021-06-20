مؤسسة REFORM تجتمع مع المستفيدات من مبادرة " أنت الحياة"

وطن: عقدت مؤسسة REFORM، امس السبت، اجتماع دوري مع المستفيدات من مبادرة "أنتِ الحياة" التي تنفذه في مخيم عين السلطان- اريحا ضمن مشروع "بلا قيود" في قاعة بيت الإبداع في رام الله.

و هدف اللقاء الى الاطلاع على عملية سير وتنفيذ المبادرة ودراسة وتقديم حلول حول أي تحديات تواجه تنفيذها بالاضافة لبحث سبل استدامتها.

فيما حضر الاجتماع كل من ميسر الجعبة منسقة مبادرة انت الحياة بالمركز النسوي بمخيم عين السلطان، و اسراء عبيد منسقة المشاريع بمؤسسة REFORM، بالاضافة لسبعة عشر سيدة من المستفيدات من المبادرة اللاتي شاركن تجاربهن خلال المبادرة ووكيف ساعدتهن في على زيادة الوعي وفهم المصطلحات والاساليب المهمة لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للفئات المهمشة في المخيم، وكيفية تقديم المساعدة والعون والدعم اللازم لغيرهن من النساء.

حيث أكدت منسقة المشروع اسراء عبيد على ضرورة دعم واستمرار مثل هذه المبادرات لما لها من دور ايجابي في تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة الوعي النفسي والمجتمعي حول القضايا والمشاكل التي تواجهها النساء في مجتمعنا الفلسطيني.

يذكر أن مبادرة "أنت الحياة" تهدف لبناء وحدة الدعم النفسي والمجتمعي من أجل العمل على تغيير الصورة النمطية المجتمعية حول المرأة من خلال حملات توعية واسعة، بالاضافة للحث على تفعيل قانون حماية الأسرة. وقد طالبت السيدات بوجود مراكز امومة وطفولة لتقديم الدعم النفسي والارشاد للنساء وأولادهن اللذين يعانون من مشاكل ناجمة عن العنف والاضطهاد الذي تتعرض لهن امهاتهم.

يأتي هذا الاجتماع ضمن مشروع بلا قيود بدعم من برنامج تعزيز دور اللاجئين الفلسطينيين في التأثير على مناحي حياتهم (PART) المنفذ من قبل ال GIZ، وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية (BMZ)، والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئيين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة.