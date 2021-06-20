الصحة: سنعيد التفاوض مع شركة فايزر والصحة الإسرائيلية لتنفيذ اتفاق اللقاحات

وطن: قالت وزارة الصحة ان الوزارة ارجعت اليوم الاح 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك على انتهاء تاريخه (في 30 حزيران 2021) إلى إسرائيل.

وقالت الصحة ان اللقاح ليس تبرعاً من إسرائيل، بل تم شراؤه من شركة فايزر وتم دفع ثمنه مسبقاً من خزينة الدولة.

وتابعت الصحة "تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من شركة فايزر الأم طبقاً لاتفاق وزارة الصحة معها وللتسريع في توفير الطعومات لأبناء شعبنا، من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وافتتاح التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس".

وقالت الصحة "سنعيد التفاوض مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شركة فايزر الأم وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية."