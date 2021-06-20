الاعلام العبري يزعم: خلافات بين اشتية وحسين الشيخ بسبب صفقة اللقاحات

وطن: زعمت صحيفة هآرتس العبرية أن مصدرا مسؤولا في السلطة الفلسطينية كشف لها عن وجود خلافات بين مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ بعد "فضيحة صفقة اللقاحات".

وقال المصدر، وفق هآرتس، "إن رئيس هيئة الشؤون المدنية الشيخ هو من أدار المفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص اللقاحات، وكان مسؤولا عن الاتفاق".

وأوضح المصدر، "أن هناك مطالبات في الأوساط السياسية الفلسطينية باستقالة وزيرة الصحة مي كيلة، وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي " ان تأمل في تنفيذ صفقة اللقاحات مع الفلسطينيين، حتى ولو جزئياً"، خاصة وأن اللقاحات التي تم نقلها للسلطة لم يتم إرجاعها إلى "إسـرائيل" وتم الاحتفاظ بها هناك.

وأضاف المصدر أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت على علم بتواريخ انتهاء صلاحية اللقاحات، ولم يكن هناك أي خلل في الاتفاق، لكن ضغط الشارع الفلسطيني هو الذي دفع الحكومة الفلسطينية لإلغائه.

ترجمة شبكة قدس